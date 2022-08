Parma-Bari, le probabili formazioni. Pecchia recupera Vazquez

Le probabili formazioni di Parma-Bari, gara d’inizio della Serie B

La Serie B ricomincia da Parma, questa sera al Tardini scendono in campo Parma e Bari per un anticipo che ha il sapore della Serie A. Il Bari neopromosso si è già messo in lce in Coppa Italia, con Cheddira che ha segnato una tripletta a Verona.

Pecchia recupera El Mudo Vazquez, Tutino ed OOsterwolde, Mignani deve fare a meno di Benedetti e Vicari.

Le probabili formazioni

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Coulibaly; Estevez, Juric; Man, Vazquez, Mihaila; Inglese. All. Pecchia



Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Gigliotti, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignan