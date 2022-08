Inter, ecco cosa arriverà dal mercato: i nomi

Calciomercato Inter, cosa manca alla squadra di Inzaghi

Nonostante il campionato di serie A, l’Inter continua a lavorare al mercato visto che la squadra di Inzaghi ha bisogno di un nuovo difensore. Inzaghi come ciliegina sulla torta ha chiesto un difensore in arrivo come sostituto di Ranocchia e Kolarov.

Calciomercato Inter, in arrivo il vice De Vrij

Ecco le parole dell’esperto di calciomercato internazionale: “Il vice de Vrij arriverà. Ci sono più nomi sul tavolo: Akanji è uno di questi, Acerbi più una soluzione dell’ultimo minuto e non una priorità. Io so che l’Inter sta valutando anche diversi nomi all’estero”, ha svelato al canale di SOS Fanta. Valutazioni in corso, l’Inter cerca il vice de Vrij in Italia e non solo.