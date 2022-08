Inter in campo a Lecce senza i tifosi: “La curva nord non ci sarà”

Niente tifo organizzato al seguito dell’Inter a Lecce, i tifosi della Curva Nord lo annunciano su facebook.

Non ci sarà la Curva Nord questa sera a Lecce. L’ha comunicato sulla pagina Facebook il gruppo organizzato: “La Curva Nord rende noto che, con grande dispiacere, non riuscirà ad essere presente ufficialmente stasera alla prima di campionato a Lecce. Due dei pullman partiti ieri sera da Milano si sono rotti strada facendo e la carovana neroazzurra (visto anche il periodo dell’anno complicato) non ha trovato soluzioni d’emergenza praticabili. Siamo certi che tutti gli altri interisti giunti in Salento sapranno comunque dare quella spinta in più necessaria alla squadra”.