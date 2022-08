Lecce-Inter, le probabili formazioni

Inter in campo a Lecce, per i nerazzurri di Inzaghi importante iniziare il campionato col piede giusto dopo un precampionato da dimenticare. In attacco spazio a bomber Lukaku in coppia con Lautaro Martinez.

Lecce-Inter, le formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Blin, Cetin, Frabotta; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martínez. All. S. Inzaghi