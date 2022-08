Prima giornata Fantacalcio, chi schierare e chi evitare

Torna il campionato, torna il fantacalcio. Consigli per la prima giornata su chi schierare e chi evitare nella vostra fantaformazione:

Sabato 13 agosto (18.30) Milan-Udinese

Da schierare: i campioni d’Italia ripartono da dove hanno chiuso l’ultimo campionato, le certezze sono Leao e Giroud. L’ex Deulofeu può partire bene, sponda Udinese.

Da evitare: Masina, cliente scomodo sulla sua fascia.

Scommessa: Krunic, proverà a sfruttare l’occasione dopo l’infortunio di Leao.

Sabato 13 agosto (18.30) Sampdoria-Atalanta

Da schierare: Djuricic può partire titolare e va schierato, Pasalic ed Hateboer da inserire se li avete.

Da evitare: Musso, occhio alle possibili lacune difensive dei bergamaschi.

Scommessa: Villar.

Sabato 13 agosto (20.45) Lecce-Inter

Da schierare: Strefezza può rappresentare un pericolo, chi lo ha preso all’asta può inserirlo, anche se va messo dentro qualcosa di meglio se ne avete in rosa. Dell’Inter pronti-via alla coppia Lu-La, ma il consigliato principale in casa Inter è Gosens.

Da evitare: Di Francesco.

Scommessa: Mkhitaryan, anche dalla panchina.

Sabato 13 agosto (20.45) Monza-Torino

Da schierare: Caprari subito dentro, assieme a Birindelli. Del Torino partite forte con Radonjic, oggetto del desiderio in sede d’asta. Singo altro calciatore granata da schierare.

Da evitare: Seck.

Scommessa: Marlon e Cragno, con il secondo a caccia subito di clean sheet.

Consigli Fantacalcio 1a giornata: i match di domenica

Domenica 14 agosto (18.30) Lazio-Bologna

Da schierare: Zaccagni, oltre ai soliti Immobile e Milnkovic-Savic, può portare bonus. Della Lazio dentro anche Romagnoli, pronto a guidare i biancocelesti dalla difesa. Orsolini unico da inserire dei felsinei.

Da evitare: Arnautovic, può essere “distratto” dalle voci di mercato. Fate con cautela con lui, se avete di meglio.

Scommessa: Lykogiannis.

Domenica 14 agosto (18.30) Fiorentina-Cremonese

Da schierare: Jovic subito, con lui anche Ikonè e Gollini. Della Cremonese spazio ad Okereke, pronto a cominciare il campionato in Serie A nel migliore dei modi.

Da evitare: Chiriches.

Scommessa: Maleh.

Domenica 14 agosto (20.45) Salernitana-Roma

Da schierare: Ribery vuole trovare a distanza di un anno il primo gol in maglia granata e può essere la vera sorpresa di giornata, al Fantacalcio. Dybala cerca la prima “joya” alla prima apparizione ufficiale, con lui anche Abraham. Della Roma spazio pure per Spinazzola.

Da evitare: Sepe.

Scommessa: Mancini, in chiave bonus.

Domenica 14 agosto (20.45) Spezia-Empoli

Da schierare: Dragowski tra i pali, Caldara a difesa e Verde in avanti. Da schierare tutti, per chi li ha. Dell’Empoli Destro è un’occasione.

Da evitare: Stojanovic.

Scommessa: Gyasi, a centrocampo può regalare molte gioie ai fantallenatori.

Consigli Fantacalcio, i match di Ferragosto

Lunedì 15 agosto (20.45) Verona-Napoli

Da schierare: non è un buon momento per l’Hellas, però potete provarci con Kevin Lasagna, pericolo per il Napoli. Per gli azzurri spazio ad Osimhen e Kvaratskhelia.

Da evitare: Meret, non è tranquillo in questo momento.

Scommessa: l’ex Rrahmani.

Lunedì 15 agosto (20.45) Juventus-Sassuolo

Da schierare: Cuadrado è l’idea per questa giornata, con Vlahovic ovviamente da schierare. Berardi, per riscattarsi dopo quanto accaduto al termine della sfida di Coppa Italia.

Da evitare: Erlic.

Scommessa: Locatelli, ex in chiave bonus.