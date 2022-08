Calciomercato Inter, Inzaghi attacca: “Basta cessioni”. E c’è un nuovo arrivo..

Calciomercato Inter, manca un acquisto in difesa

Simone Inzaghi, nel post gara ha ribadito come l’Inter abbia bisogno di un nuovo difensore e di come la rosa debba rimanere questa per non perdere più terreno in vista dei prossimi impegni, che saranno tanti e difficili, come la partita di ieri contro il Lecce, con la squadra di Baroni che ha messo in difficoltà quella di Inzaghi.

Calciomercato Inter, Inzaghi ribadisce: “Dobbiamo rimanere così”

“Non scherzava, Simone. Non era una posa quella della prima conferenza di vigilia della stagione in cui si era presentato con un ghigno nuovo e una determinazione estrema nel chiudere la porta a qualsiasi uscita sul mercato. Anche ieri, dopo la vittoria da infarto col Lecce, ha rinforzato il concetto. Si è sì goduto la gioia del successo all’ultimo soffio, grazie a un suo cambio, ma ha pure puntellato il concetto del giorno prima: «Non mi va di scherzare su questo argomento: le altre acquistano ogni giorno, noi finiamo sui giornali solo perché vendiamo e poi saremmo pure i favoriti… La squadra deve rimanere questa», questo il concetto ribadito