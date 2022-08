Calciomercato Juventus, Rabiot verso il Manchester avvicina due colpi per Allegri: i nomi

Calciomercato Juventus, ad Allegri mancano due pedine

Aspettando la gara di stasera contro il Sassuolo, la Juventus è concentrata sul mercato visto che dopo l’arrivo di Kostic, ad Allegri mancano gli ultimi due acquisti per la rosa bianconera, ovvero un un centrocampista ed un vice Vlahovic, anche se diverse piste si sono raffreddate.

Calciomercato Juventus, Rabiot sblocca Paredes

Per quanto riguarda il primo ruolo invece si continua a lavorare all’arrivo di Paredes anche se prima dovrà uscire Rabiot, sempre più vicino al Manchester United. Allo stesso tempo però il PSG prima di cedere l’argentino deve prima chiudere per il sostituto, che potrebbe arrivare proprio dalla serie A poiché il club francese ha individuato in Fabian Ruiz il rinforzo ideale. E’ questo il triangolo delle operazioni che dovrebbe definirsi nelle prossime ore con i tre club che sarebbero soddisfatti aspettando la ciliegina sulla torta per Allegri.