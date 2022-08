Calciomercato Milan, nuova idea per la difesa: le ultime

Milan, il rinforzo può arrivare dal PSG

Dopo la vittoria spettacolare contro l’Udinese il Milan è pronto a rituffarsi sul mercato per completare la rosa di mister Pioli. Si guarda soprattutto al reparto arretrato dove Abdou Diallo è il preferito dalla dirigenza rossonera per la sua duttilità visto che può giocare sia come centrale di difesa che come terzino sinistro. La trattativa col PSG può decollare da un momento all’altro considerato che il senegalese non rientra nelle rotazioni di Galtier.

Le possibili alternative a Diallo

Il piano B di Diallo porta a un giocatore del Tottenham, Japhet Tanganga. Altro giocatore che all’occorrenza può giocare anche terzino. L’interesse del Milan, nelle ultime ore, è virato anche su un altro giocatore del Tottenham, ossia Davinson Sanchez. Le alternative si concludono con Jakub Kiwior dello Spezia.