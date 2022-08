Calciomercato Napoli, maxi scambio col Psg: altro rinforzo per Spalletti

Napoli vicino a Navas, il PSG contribuirà allo stipendio

Meret non fa più parte del progetto Napoli. Giuntoli è alla ricerca di un portiere di livello assoluto per garantire tranquillità tra i pali. Le difficoltà di arrivare a Kepa, consentono alla squadra partenopea di virare su un obbiettivo seguito da tempo. Keylor Navas è il profilo giusto per la piazza e per far fare un salto di qualità alla squadra. Navas non è più titolare al PSG e per questo motivo il club parigino sarebbe disposto a contribuire all’ingaggio pur di liberarsi del portiere.

Ecco Navas, il profilo giusto per Spalletti

Il portiere cileno vuole tornare a essere protagonista in Champions e il Napoli è una squadra appetibile. Dal canto suo il Napoli si vuole liberare di Meret e ha preso Sirigu come secondo. Rimpiazzare Meret con un portiere di alto livello è l’idea di Giuntoli. E poi c’è sempre il discorso legato a Fabian Ruiz, che potrebbe fare il percorso inverso.