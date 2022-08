Calciomercato Roma, contatti dentro e fuori dal campo con la Salernitana: ecco di chi si tratta

Altra cessione in vista?

La sfida di stasera come occasione per parlare di mercato

La Roma stasera alle 20:45 sfiderà la Salernitana, partire bene sarà importante per dare un primo segnale al campionato. Prima del match ci sarà la possibilità di incontrarsi per le due dirigenze e parlare di mercato. Alla Salernitana interessa molto il profilo di Afena-Gyan per rinforzare il reparto offensivo. Il ragazzo è stato lanciato la scorsa stagione da Mourinho e ha dimostrato subito grinta e personalità.

Non solo Salernitana, sull’attaccante c’è anche il Sassuolo

Afena-Gyan è un prospetto che interessa a diverse squadre di Serie A. Tra queste c’è anche il Sassuolo che punterebbe sul ragazzo per dare un’alternativa sulle fasce a Traore e Berardi. Si aspettano sviluppi importanti nei prossimi giorni, dove le intenzioni della Roma sono chiare: giocatori pronti e il ghanese può essere ceduto a titolo definitivo.