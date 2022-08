Calciomercato Inter, a Zhang l’ultima parola su Skriniar: i dettagli

Calciomercato Inter, Zhang vuole una cessione: i nomi

In casa Inter continua a tenere banco la questione Skriniar visto che l’Inter deve ancora rientrare dei 60 milioni utili per il bilancio che attualmente è in rosso. E proprio per questo dopo Pinamonti, Marotta continua a lavorare alle uscite.

“Steven Zhang non era in Salento sabato sera a soffrire: lo ha fatto da casa, a Milano, e poi ha postato una emoticon sbuffante in una Instagram Story. Il fatto che l’allenatore abbia chiuso così nettamente la porta al mercato in uscita non andrebbe di pari passo all’obiettivo di Suning di ottenere subito un surplus di 60 milioni sul mercato. Se e come si concilieranno questi due punti di vista lo si capirà nei prossimi 15 giorni , i più imprevedibili per definizione”.

Calciomercato Inter, il Psg vira forte su Skriniar

E poi ancora: “In ogni caso, al momento tutto tace dalla Francia e non è detto che sia un bene. Qualora il Psg scegliesse furbescamente di fare più in là un’offerta per Milan Skriniar, in ogni caso inferiore ai 70 milioni richiesti, il dossier scivolerebbe subito sul tavolo di Steven. A lui la decisione ultima: prendere o lasciare, “scontentare” il tecnico o accontentarsi di fare cassa vendendo un big più in là, entro il 30 giugno 2023”, rivela La Gazzetta dello Sport.