Calciomercato Milan, nuovo arrivo in difesa: e non è finita qui..

Calciomercato Milan, Pioli aspetta due acquisti

Questa sarà la settimana decisiva per il Milan di Pioli che secondo quanto riportato da scrive La Gazzetta dello Sport ha bisogno di due nuovi rinforzi per la rosa di Pioli. L’allenatore rossonero aspetta sempre un difensore ed un centrocampista viste le partenze di Romagnoli e Kessie, in parte assorbita con Pobega e Adli anche se viste le tante competizioni servirà un nuovo rinforzo.

Calciomercato Milan, Diallo il primo rinforzo

Maldini e Massara stanno lavorando però prima ad un nuovo rinforzo in difesa visto che Abdou Diallo è il primo nome per la difesa visto che il PSG spinge ancora per Skriniar anche se il club francese vuole cedere il calciatore a titolo definitivo mentre il Milan vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto.