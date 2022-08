Juventus-Sassuolo, risultato, tabellino e highlights

Parte bene la Juventus di Allegri, col Sassuolo arriva la prima vittoria in campionato con l’impronta di Angel Di Maria e di un super Vlahovic autore di una doppietta, bene anche Bremer. Tre punti importanti per rispondere alle vittorie delle milanesi e delle romane. In attesa di novità sul fronte mercato, in casa Juve si festeggiano i primi tre punti della stagione.

Juventus Sassuolo 3-0: risultato e tabellino

RETI: 27′ Di Maria, 43′ Vlahovic rig., 51′ Vlahovic

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro (60′ De Sciglio); Cuadrado (60′ Kostic), Zakaria, Locatelli (76′ Rovella), McKennie (76′ Soulé); Di Maria (65′ Miretti), Vlahovic. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Fagioli, Da Graca

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur (7′ Toljan), Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi (80′ Ceide), Henrique, Thorsvedt (80′ Harroui); Berardi, Defrel (46′ Raspadori), Kyriakopulos (59′ Pinamonti). All. Dionisi. A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Erlic, D’Andrea, Tressoldi

ARBITRO: Rapuano di Rimini

AMMONITI: 16′ Locatelli, 33′ Thorsvedt, 41′ Ferrari, 70′ Henrique

Il gol all’esordio di Di Maria