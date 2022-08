Klopp punge la Juventus: “De Ligt può vincere tanto rispetto alle passate stagioni”

Retroscena Klopp sulla Juventus

Aspettando la gara di stasera contro il Sassuolo, in casa Juventus fanno scalpore le parole di Klopp, allenatore del Liverpool, rilasciate ai ai microfoni di Kicker, dove il tecnico ha parlato anche del trasferimento di Matthijs De Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco.

Klopp: “Il Bayern attira tanti campioni rispetto ai bianconeri”

Queste le sue parole: “Non bisogna sottovalutare l’attrattiva del Bayern. Lì la probabilità di vincere e crescere è relativamente alta, maggiore ad esempio rispetto alla Juventus in Italia. Allo stesso modo è un grande passo in avanti andare dall’Ajax al Bayern. Parliamo di un club di livello mondiale, economicamente solido come una roccia e anche per questo è una delle società di maggior successo al mondo”.