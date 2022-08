Calciomercato Inter, Casadei pronto a volare in Premier: le ultime

Calciomercato Inter, Casadei si avvicina ai Blues: i dettagli

Cesare Casadei è sempre più vicino a lasciare Milano. Come riportato in queste settimane, nonostante l’interesse di Sassuolo, Nizza e Torino, è il Chelsea il calciatore più vicino ad assicurarsi le prestazioni del calciatore. Per il centrocampista dell’Inter i blues sono pronti a mettere sul piano una cifra vicina ai 12 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Inter, con la cessione di Casadei ora serve un difensore

L’Inter, che ha bisogno di cedere visto che i nerazzurri deve rientrare di 40 milioni sul bilancio del prossimo anno è disposta a chiudere, a titolo definitivo, 15 più 5. Nelle prossime ore si arriverà probabilmente ad un accordo visto che il club di Zhang vuole incassare al più presto denaro liquido per reinvestire poi tutto sul difensore dove c’è una corsa a due tra Akanji e Acerbi.