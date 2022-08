Calciomercato Lazio, sfuma il doppio obiettivo: Sarri spinge per nuovi acquisti

Calciomercato Lazio, nuovo obiettivo per la fascia

La Lazio continua a lavorare in vista della prossima stagione. Sarri, tecnico biancoceleste dopo la vittoria con il Bologna ora non vuole più fermarsi e ha chiesto nuovi rinforzi per puntare alla Champions League. Secondo l’allenatore toscano per lottare a grandi livello manca ancora uno sforzo viste che le priorità di Sarri sono un terzino sinistro e un vice Immobile.

Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri resta in Premier League

In queste ore sono sfumati due obiettivi per la fascia sinistra. Infatti sia Udogie che Emerson Palmieri in questa stagione non vestiranno la maglia della Lazio. Mentre il primo ha firmato per il Tottenham, anche se rimarrà ancora un’altra stagione in Italia, Emerson Palmieri è vicinissimo ad un trasferimento al West Ham, con il calciatore che potrebbe raggiungere presto Scamacca, compagno di squadra nella Nazionale Italiana di Mancini.