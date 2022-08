Calciomercato, Rabiot rovina i piani della Juve

Rabiot allontana Paredes, la Juve riflette

Non bastasse l’infortunio di Di Maria, in casa Juve arrivano brutte notizie anche dal mercato. Rabiot non trova l’accordo con il Manchester United, troppo alta la richiesta economica del centrocampista bianconero, e la cessione rischia di saltare definitivamente. Un mancato accordo che frena la trattativa Paredes, Juve e PSG sembravano aver trovato l’accordo per il prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma la mancata partenza di Rabiot rischia di far saltare il banco. Ancora poche ore, la speranza è che Rabiot trovi l’accordo per il passaggio allo United per poi chiudere per l’argentino Paredes.