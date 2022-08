Calciomercato Roma, ore decisive per Belotti: Mourinho aspetta il vice Abraham

Calciomercato Roma, Shomurodov blocca Belotti

José Mourinho, come detto dopo la gara con la Salernitana aspetta un nuovo rinforzo in attacco visto che i giallorossi hanno chiuso la gara dell’Arechi con il solo El Shaarawy a disposizione. Il tecnico portoghese aspetta sempre Belotti anche se sa benissimo che prima dovrà essere ceduto Shomurodov, con il quale ci sono contatti continui con il Bologna anche se non si riesce ancora a trovare la quadra con il club emiliano che vorrebbe il calciatore in prestito con diritto di riscatto mentre i giallorossi vorrebbero cederlo a titolo definitivo o in obbligo.

Calciomercato Roma, Felix pronto a lasciare la Capitale

Non c’è solo Shomurodov in uscita, visto che anche Felix potrebbe essere ceduto visto che il calciatore piace molto alla Salernitana. Belotti intanto continua a rifiutare offerte come Galatasaray e Nizza anche considerato che il suo obiettivo è di rimanere in Italia e giocarsi le sue chance in maglia giallorossa. Qualora la Roma non riuscisse ad arrivare a Belotti, potrebbe di moda tornare l’idea Icardi.