Il giocatore verso il recupero, buone notizie per Pioli

Sandro Tonali in gruppo, il Milan recupera i pezzi

Buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli, Sandro Tonali si è allenato oggi con la squadra nel quartier generale di Milanello. Il centrocampista rossonero ha saltato solo la partitella finale, il calciatore viaggia verso il completo recupero, un’ottima notizia per i campioni d’Italia.