Calciomercato Inter, Skriniar diviso tra Milano e Parigi: la decisione

Inter, Skriniar resta sul mercato: lo scenario

In casa Inter, continua a tenere ballo la questione Skriniar, visto che il difensore slovacco nonostante le cessioni di Casadei e Pinamonti resta in bilico poichè c’è sempre il PSG pronto ad assicurarsi le prestazioni del calciatore ex Sampdoria.

Calciomercato Inter, il PSG torna su Skriniar: c’è l’offerta

“Nonostante le dichiarazioni ufficiali e i più sinceri propositi è infatti obiettivamente complicato scendere in campo nel fine settimana con la consapevolezza, di sfondo, di essere in vetrina con un’etichetta che recita “70 milioni di euro”. Anzi, probabilmente anche qualcosina in meno. Skriniar si divide tra l’amore per il nerazzurro e il richiamo della Parigi del pallone. Che dopo tutto non è soltanto soldi: è salire un gradino nel panorama del calcio europeo, significa essere compagno di squadra di Neymar, Kylian Mbappé e Lionel Messi, comprende vivere in una città dal fascino intramontabile. Alla vigilia di questa sessione di calciomercato il difensore aveva annunciato permanenza e rinnovo di contratto, ma con il passare delle settimane e con una trattativa avviata, ormai il pensiero di accasarsi al Psg era stato metabolizzato, senza grossi drammi. Contratto faraonico e nuova sfida di carriera all’orizzonte: c’è di peggio, insomma, ma avere il futuro in bilico per due settimane non piace a nessuno.

[…] Fino alla chiusura del calciomercato, la quotidianità di Milan sarà un po’ divisa in due, a meno di nuovi sviluppi: la quinta stagione interista o la prima al Psg. Nel frattempo c’è una quotidianità da pilastro di Inzaghi, ma con il cartellino vendesi in vista”, si legge sul sito della rosea.