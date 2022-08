Calciomercato, nuova offerta del Milan per Onyedika: si tratta

Calciomercato Milan, Pioli ha fretta: in arrivo il centrocampista

Maldini ha fretta. L’ad rossonero sta lavorando per ultimare la rosa dopo la prima gara di campionato visto che Pioli aspetta sempre un difensore centrale ed un centrocampista che aiuteranno l’allenatore emiliano a lottare ancora una volta per lo scudetto.

Calciomercato Milan, Maldini vuole Onyedika: pronti 4 milioni di euro

Continua l’interesse del Milan per Raphael Onyedika. Secondo quanto riportato dal portale danese bt.dk il club di Via Turati ha presentato un’offerta per Raphael Onyedika con Maldini che è pronto ad offrire 30 milioni di corone danese ovvero circa 4 milioni di euro. Il Midtjylland continua però a chiedere il doppio, cioè 60 milioni di corone, circa 8 milioni di euro. Il Milan continua a lavorare all’affare con Maldini che sta svolgendo l’affare in prima persona visto che Maldini secondo bt.dk il Milan comunque è ben disposto a trattare per arrivare al centrocampista nigeriano, salito in cima alla lista delle preferenze. Se ne starebbe occupando Paolo Maldini in prima persona.