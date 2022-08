Calciomercato Roma, Tiago Pinto a Milano: ecco il motivo del viaggio

Calciomercato Roma, il gm giallorosso vola a Milano

Settimana importante per il mercato della Roma: il direttore generale Tiago Pinto è volato a Milano per cercare di dare una svolta alle trattative in uscita dei giallorossi, in modo da poter dare l’accelerata decisiva per Belotti.

Mercato Roma, Kluivert e Shomurodov i principali indiziati del mercato in uscita

Dovrebbe sbloccarsi a breve, la cessione di Justin Kluivert al Fulham. L’ultima offerta è un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, che diventerebbe obbligo in caso di permanenza in Premier. La Roma non si sente garantita da questa offerta e preferirebbe cederlo altrove, ma il calciatore sta rifiutando tutte le altre offerte pervenute a Trigoria. Per Shomurodov invece rimane sempre viva la pista Bologna, con i rossoblu che vorrebbero l’attaccante solo in prestito con obbligo a determinate condizioni.