Juventus, fase di stallo sul mercato ma Allegri aspetta rinforzi

Calciomercato Juventus, Rabiot blocca Paredes

In casa Juventus si continua a discutere di mercato anche grazie agli infortuni di Di Maria Pogba e Szczęsny, che salteranno le prossime gare, soprattutto il big match con la Roma. Allegri dopo la vittoria con il Sassuolo aspetta sempre un vice Vlahovic e un nuovo centrocampista, che resta congelato complice l’affare Rabiot.

Calciomercato Juventus, la mamma di Rabiot pressa il Manchester United

Il Manchester United vuole chiudere a tutti i costi la trattativa Rabiot. I problemi sono rappresentati dalle richieste del giocatore e soprattutto della madre, Veronique, che ha sparate cifre altissime per ogni trasferimento ovvero circa dieci milioni di commissione – 17,5 alla Juventus era l’offerta dei Red Devils – più nove milioni per un quadriennale al figlio. Il Manchester United è pronto a offrire 7 milioni all’anno, probabilmente si arriverà a metà strada per il bene di tutti.