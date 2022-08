Calciomercato Inter, nessun rilancio del Psg per Skriniar: e su Acerbi..

Biasin: “Nessuna trattativa Skriniar-Psg”

In queste ultime ore i rumors di mercato sono tornati sulla trattativa PSG-Skriniar visto che sembrerebbe che il club parigino sia pronto a rilanciare per il difensore slovacco anche se Biasin, giornalista ed esperto di mercato, ammette che non è così.

“Ad oggi non risulta alcun rilancio del Psg per Skriniar. L’offerta, vecchia di un mese, è di 50 milioni, cifra che – tra l’altro – l’Inter ha già rispedito al mittente. Questo non significa che la rumba sia terminata – mancano ancora 13 giorni di mercato – ma ad oggi è così“. Inter pensa sempre al nuovo acquisto in difesa ed è pronto a offrire alla Lazio un prestito con diritto di riscatto per Acerbi.