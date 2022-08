Calciomercato Milan, il difensore resta con Pioli. E intanto sfuma un obiettivo

Calciomercato Milan, Maldini insiste per due acquisti

Manca sempre meno alla fine del mercato con Pioli che aspetta gli ultimi rinforzi. Dopo gli acquisti di Origi e il colpo De Ketelaere, Maldini vuole regalare al Milan un nuovo difensore e un ultimo centrocampista dopo gli arrivi di Adli e Pobega anche se l’obiettivo più facile resta il rinforzo per il reparto difensivo.

Calciomercato Milan, Gabbia resta fino a gennaio. E su Diallo..

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Matteo Gabbia resta almeno fino alla prossima sessione di gennaio per provare a giocarsi il posto da titolare nonostante le offerte arrivate a Milanello.

Maldini intanto continua a lavorare per Tanganga del Tottenham e Ndicka dell’Eintracht. Da escludere dalla lista dei nomi Abdou Diallo del PSG, che non rientra più tra gli obiettivi di mercato di Maldini e Massara per rinforzare il reparto difensivo.