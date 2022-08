Calciomercato Milan, pronti due colpi per Pioli: Maldini ci prova

Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un mediano e di un difensore centrale

Il calciomercato del Milan è iniziato lentamente, per poi prendere leggermente il volo. La società milanese ha acquistato, anche se dopo trattative abbastanza lunghe, Origi e De Ketelaere, ma si è vista sfumare davanti agli occhi Botman e Renato Sanches. Dopo la partenza di Frank Kessié, inoltre, il Milan non ha acquistato alcun calciatore che possa colmare questa mancanza. Pobega e Adli sono profili diversi rispetto all’ivoriano e Bakayoko sembra del tutto fuori dalle idee tattiche di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, trattative low cost per i rossoneri per la difesa e il centrocampo

I nomi che più fanno gola al Milan e che, in teoria, dovrebbero sostituire Kessié sono quelli di Onyedika del Midtjylland, valutato 7 milioni, e Jean Onana del Bordeaux. Proposti anche Tameze e Sambi-Lokonga, anche se sono lontani per ora. Per la difesa, invece, il Milan starebbe pensando al prestito secco o con diritto di riscatto per N’Dicka dell’Entraicht Francoforte, anche se la trattativa non è semplice, vista la valutazione di 15 milioni del difensore. La strada più semplice sembra quella per Abdou Diallo del PSG, mentre si fa sempre più complicata la trattativa per Japhet Tanganga del Tottenham.