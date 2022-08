Calciomercato Napoli, fatta per Ndombele: ora assalto all’ex Real

Due rinforzi in arrivo per Spalletti

Ndombele-Napoli è fatta, in giornata visite mediche e firma

Un avvio di mercato con cessioni importanti e nessun grande acquisto da parte del Napoli ha fatto storcere il naso a molti tifosi partenopei. Il club di De Laurentiis, dopo gli acquisti di Kvaratskhelia e Kim, è pronto a regalare un grande nome per il centrocampo. Nella giornata di ieri, infatti, il Napoli ha trovato l’accordo totale che mancava con il Tottenham per Tanguy Ndombele. Il club azzurro pagherà 500 mila euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 32,5 milioni.

Napoli-Parigi asse bollente, Da Fabian Ruiz a Navas

Fabian Ruiz ha scelto il PSG. Manca solo l’accordo tra i due club con il Napoli che lo valuta almeno 20-25 milioni. Lo stesso club partenopeo ora tenterà l’assalto finale per Keylor Navas con una trattativa che però sarà slegata da quella che riguarda Fabian Ruiz.