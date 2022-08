Calciomercato Roma, l’attaccante lascia i giallorossi ma resta in serie A: le ultime

Cremonese in vantaggio sulla trattativa che porta ad Afena-Gyan

La Roma ha bisogno di cedere dopo aver fatto grandi investimenti sul mercato per una rosa di grande qualità. Il primo nome sulla lista dei partenti è Afena-Gyan che interessa a diverse squadre che puntano a salvarsi. Una di queste è la Cremonese che ha rivoluzionato il proprio reparto offensivo con Dessers e Okereke e punta a dare loro un’alternativa di valore.

Non solo Cremonese, altri due club di A interessati al talento ghanese

Se la Cremonese ci punta forte ed è in vantaggio sulle altre per quel che riguarda Afena-Gyan è anche vero che le insidie sono dietro l’angolo. Monza e Salernitana da tempo sono sul giocatore senza mai provare l’affondo finale e che potrebbero inserirsi in maniera importante nei prossimi giorni. In questo senso sarà decisiva la giornata di Lunedì quando Roma e Cremonese si affronteranno all’Olimpico alle 18:30.