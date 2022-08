Fiorentina-Twente: probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina e Twente si giocano questa sera l’accesso ai gironi di Conference League con il ritorno che ci sarà in Olanda, a Enschede, giovedì 25 agosto. Tanti i dubbi per Italiano, che lancia però Dodò, Gonzalez e Jovic dal 1′ minuto. Sono 25 i giocatori convocati da Jans. A centrocampo il Twente punta su Vlap, davanti attenzione all’attaccante Ricky Van Wolfswinkel, pericolo numero uno per la squadra di Italiano.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Twente

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano. A disposizione: Gollini, Venuti, Terzic, Nastasic, Maleh, Duncan, Bianco, Ikoné, Saponara, Cabral, Kouame, Cerofolini. Indisponibili: Castrovilli, Igor, Zurkowski. Squalificati: -. Diffidati: -.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Kjolo, Sadilek; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. Allenatore: Jans. A disposizione: El Maach, Everink, Bruns, Brama, Steijn, Tzolis, Cerny, Cleonise, Ugalde, Tyton, Staring. Indisponibili: Van Leeuwen. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Stefanski (Pol). Guardalinee: Golis e Obukowicz. Quarto uomo: Sylwestrzak.

Come vederla in tv e in streaming

L’incontro del Franchi sarà trasmesso in tv e in streaming da Dazn e Now, oltre che da Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (in streaming anche su SkyGo per gli abbonati), più in chiaro su Tv8.