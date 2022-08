Bari-Palermo, probabili formazioni e dove vederla

Bari e Palermo si sfidano in una gara dal sapore di Serie A. Le due big della serie cadetta si affrontano nell’anticipo della Serie B.

Le probabili formazioni di Bari-Palermo

BARI (4-3-3): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta, Antenucci, Cheddira.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelceanu, Marconi, Sala; Damiani, Broh; Elia, Floriano, Valente; Brunori.

Dove vederla in tv

Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili tramite i canali Sport e Calcio), ma gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In streaming si vedrà anche su DAZN, che già negli ultimi tre anni ha trasmesso la Serie B in esclusiva. La grande novità riguarda l’esordio di Helbiz Media, che trasmette il campionato di Serie B sulla sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.