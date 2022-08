Calciomercato, il centrocampista lascia la Roma: “Strano non giocare con Mourinho”

Roma protagonista del mercato non solo sul fronte acquisti visto che dopo gli arrivi di Dybala, Matic, Svilar, Celik ora Tiago Pinto ha il dovere di cedere poiché sono tanti gli esuberi che non considera Mourinho.

Villar: “Getafe scelta sbagliata”

E proprio di questo ha parlato un calciatore ceduto pochi giorni dalla società giallorossa: “A Roma ho provato la sensazione di passare da 100 a 0′ e di perdere la fiducia. Da essere nel giro dei titolari (con Fonseca) e di disputare un buon Europeo Under 21 a non giocare per 22 partite di fila (con Mourinho). Mi è sembrato un po’ strano… Capisco che nel calcio a uno piace di più un gioco, ad altri un altro. Me lo sono spiegato così. Io anche non giocavo ho sempre dato il massimo, ho sempre rispettato i compagni, non ho mai fatto polemica, aspettando un’opportunità mai arrivata. La scelta di andare a Getafe a gennaio si è rivelata affrettata e sbagliata, perché non era una squadra adatta alle mie caratteristiche, ma sentivo di dover allontanarmi da quella Roma. Non da Roma”.