Calciomercato Inter, il Psg prepara 60 milioni per Skriniar: la risposta dei nerazzurri

Calciomercato Inter, il PSG rilancia per Skriniar

Sono ore decisive per il mercato dell’Inter, che da un lato deve ancora cedere per rientrare del debito entro il 2023 mentre dall’altra però Inzaghi ha chiesto un nuovo difensore che potrebbero essere due nel caso partisse Skriniar.

E allora ecco che l’Inter potrebbe fare un nuovo acquisto in difesa aspettando “Il Psg attacca, l’Inter resiste. A due settimane esatte dalla fine del mercato, torna a manifestarsi l’interesse dei francesi per Milan Skriniar, il titolarissimo che la dirigenza nerazzurra non vuole sacrificare. Il problema è riuscire a resistere alla tentazione: il Psg offre 60 milioni di euro, prendere o lasciare. Marotta però non vuole tradire la promessa fatta a Inzaghi di non vendere nessun big. E ha detto no: a queste cifre Skriniar non partirà. Se davvero il club di Al Khelaifi non rilancerà, il discorso è da considerare già chiuso.

Calciomercato Inter, Acerbi vola da Inzaghi