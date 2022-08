Calciomercato Inter, l’ultima idea dalla Premier: Marotta spinge per il difensore

Chelsea-Inter, dopo Casadei altro punto d’incontro

L’Inter non si nasconde sulla volontà di voler prendere un difensore per dare fiato ai tre titolari. Nonostante i nerazzurri abbiano fatto muro sull’offerta di 60 milioni per Skriniar da parte del PSG, non c’è la certezza che il difensore slovacco rimanga. Durante la trattativa che ha portato Casadei a Londra, si è parlato anche di Trevoh Chalobah per un eventuale percorso inverso rispetto all’italiano.

Per Chalobah si tratta il prestito con diritto di riscatto

Il Chelsea ha aperto per una soluzione in prestito con diritto di riscatto, opzione che piace molto al club di Zhang. Chalobah è un difensore che conosce bene la difesa a tre e può giocare sia come centrale che come centro-destra. A inizio carriera, il difensore inglese ha giocato anche da mediano davanti la difesa.