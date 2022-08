Calciomercato Lazio, doppia cessione per il club capitolino

Si muove il mercato in uscita della Lazio, giornate calde per i biancocelesti

Giornate di mercato in uscita per il club capitolino. Seppur ad inizio mercato si desse per certo il trasferimento di Acerbi al Milan, il difensore è ancora un calciatore della Lazio e ora sembra vicinissimo al trasferimento sull’altra sponda milanese, all’Inter. Per quanto riguarda Milinkovic Savic, il presidente Lotito è pronto a blindare il serbo: contratto di 4 milioni a stagione, stipendio attualmente percepito solo da Ciro Immobile. L’altro calciatore in uscita è Durmisi, esterno che ha passato l’ultima stagione in prestito allo Sparta Rotterdam, in Olanda. Il danese non sembra rientrare in alcun modo nei piani di Sarri e sulle sue tracce ci sarebbe il Brondby, squadra che milita nella massima serie danese. Durmisi è legato alla Lazio da un contratto fino al 2023. Il problema del 28enne riguarda l’ingaggio: nel caso tornasse in patria, dovrebbe ridursi lo stipendio.

Calciomercato Lazio, giornata di svolta per Acerbi

Giornata decisiva per il trasferimento di Francesco Acerbi all’Inter. Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra l’agente del difensore, Federico Pastorello, e la dirigenza biancoceleste. L’Inter ha messo sul piatto un prestito oneroso di 500 mila euro con diritto di riscatto che si aggirerebbe sui 3 milioni di euro, offerta che però non soddisfa il presidente Lotito il quale vorrebbe l‘obbligo di riscatto a 5 milioni, anche vincolato a qualche obiettivo di squadra, pagabili in 5 anni.