Calciomercato Lazio, il Siviglia torna prepotentemente su Luis Alberto: il punto

Tra Siviglia e Luis Alberto c’è ancora feeling

Luis Alberto aspetta la sua Spagna, in particolare il Siviglia. Da quando è arrivato Sarri, il rapporto tra lo spagnolo e il club biancoceleste si è inclinato per il poco spazio concesso al ragazzo. Si cerca una sistemazione in grado di accontentare entrambe le parti. Il Siviglia deve cedere prima qualcuno in mezzo al campo per tentare l’affondo finale che vedrebbe Luis Alberto tornare in Spagna.

Lotito unico ostacolo della trattativa

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, continua a chiedere una cifra considerata troppo alta dagli spagnoli. Si parla di 25 milioni di euro, richiesta alta per il semplice fatto che il 30% dell’incasso finirebbe nelle tasche del Liverpool. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe finalmente sbloccarsi.