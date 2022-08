Calciomercato Milan, Maldini a lavoro per il rinnovo del centrocampista

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera vuole prolungare il legame col calciatore

Ismael Bennacer fa gola a molte squadre d’Europa e la dirigenza del Diavolo si sta mettendo in moto per blindare il centrocampista. L’algerino è felice a Milano e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Milan sta lavorando per prolungare i contratti dei calciatori che considerano importanti per la causa rossonera. Bennacer interessa a molte big europee e il Milan, dopo aver rinnovato il contratto di Tomori, sta puntando sul prolungamento del contratto del centrocampista algerino.

Calciomercato Milan, le offerte delle Big accelerano i dialoghi per il rinnovo del centrocampista

Negli ultimi si è fatto vivo l’interesse del Liverpool verso il centrocampista classe 1997, ma il Milan non vuole liberarsi di un calciatore così importante per il progetto rossonero. Il club milanese vorrebbe proporre al calciatore un rinnovo di contratto con uno stipendio che si aggirerebbe sui 3 milioni e mezzo di stipendio, 2 milioni in più rispetto allo stipendio percepito attualmente dal centrocampista. Maldini e Massara sono pronti a sedersi al tavolo e trattare. Perdere il giocatore proprio in questi ultimi giorni di Calciomercato sarebbe un duro colpo perché sarebbe difficile sostituire un giocatore con queste qualità in una manciata di giorni. Inoltre, il Milan sta ancora cercando il sostituto di Kessié: l’eventuale cessione di Bennacer creerebbe quindi un doppio buco che i rossoneri dovrebbero coprire in meno di 2 settimane.