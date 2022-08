Calciomercato Milan, tre rossoneri pronti a restare: ora via agli acqusti

Bennacer tratta il rinnovo con il Milan

Non solo acquisti e cessioni, per il Milan è arrivato il momento di blindare giocatori funzionali al progetto. Il primo nome è quello di Ismael Bennacer, centrocampista in grado di garantire qualità in fase di costruzione e un discreto posizionamento in fase di non possesso. La trattativa per il rinnovo dell’algerino è in stato avanzato e si punta già a chiudere nei prossimi giorni.

Non solo Bennacer, Krunic e Kalulu i prossimi attesi al tavolo

Rade Krunic ha raggiunto una maturazione superiore a quella che ci si aspettava. Ora fa parte delle rotazioni e Pioli non se ne vorrebbe provare. Pierre Kalulu, invece, è stata la più grande rivelazione dello scorso campionato e si è comportato molto bene quando è stato adattato da difensore centrale, giocando partite di una qualità elevatissima. Maldini ora lavorerà agli arrivi di un difensore e di un ultimo centrocampista.