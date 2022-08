DAZN, nuovo rimborso previsto per i clienti dopo gli ultimi problemi: ecco quanto

Dazn, clienti rimborsati del 50%

Nuovi dettagli sorgono dopo la prima giornata di campionato Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tutti i clienti riceveranno il 50% dell’abbonamento mensile sottoscritto sia per il piano standard che per quello plus entro 15 giorni. E’ questo l’accordo raggiunto dal broadcaster insieme alla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali e la Lega Serie A dopo i problemi scaturiti da Dazn nella prima giornata di campionato soprattutto per quanto riguarda la Roma di Mourinho ma non solo.