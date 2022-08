Calciomercato Juventus, torna di moda l’ex Napoli per l’attacco: e attenzione a Belotti..

Calciomercato Juventus, ad Allegri manca un vice Vlahovic

Continua il lavoro di Cherubini sul mercato visto che il ds bianconero sta accelerando per regalare gli ultimi due acquisti ad Allegri. E proprio i problemi tra Depay e il Barcellona per la risoluzione del contratto spingono Cherubini in queste ore a puntare su altre piste per l’attacco della Juventus visto che manca da mesi un’alternativa a Vlahovic.

Calciomercato Juventus, tante le piste in attacco

Arnautovic resta un nome che piace molto alla dirigenza e ad Allegri, così come Milik, che potrebbe liberarsi con una clausola di rescissione posta sul contratto del calciatore. In lista resistono anche Belotti, che preferirebbe però ripartire dalla Roma, e Luis Muriel, per il quale l’Atalanta non abbassa le pretese. Sono questi i nomi caldi secondo quanto riportato da Tuttosport. E poi c’è sempre Paredes per il centrocampo anche se prima dovrà essere ceduto Rovella, sempre più vicino al Monza.