Calciomercato Milan, altro inglese in arrivo dopo Tomori: c’è l’offerta

Milan, Maldini accelera sul mercato: c’è l’ok di Pioli

Sono due gli acquisti su cui sta lavorando Maldini per rinforzare la rosa del Milan visto che il tecnico emiliano ha chiesto un difensore e un nuovo centrocampista. E proprio per quanto riguarda il primo reparto, Japhet Tanganga torna ad essere un obiettivo importante per la difesa del Milan.

Calcomercato, Tanganga e Barak sbarcano a Milano?

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, nelle ultime ore il club rossonero ha ripreso i contatti col Tottenham per il giocatore, con il Milan che spinge per un prestito con diritto di riscatto mentre il club di Conte e Paratici vorrebbe cederlo solamente a titolo definitivo. L’accordo non è ancora arrivato anche se potrà arrivare in una soluzione mascherata legata ad alcuni bonus e presenze. Nel frattempo il club rossonero lavora anche al centrocampo visto che c’è sempre il nome di Barak che però piace anche alla Fiorentina.