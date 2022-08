Il gallo Belotti verso la Roma

Cone conferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport, presto si concretizzerà il matrimonio tra la Roma e il gallo Belotti. Il centravanti ex Torino, in regime di svincolo, attende da tempo i giallorossi. Il giocatore ha dato l’ok anche a ridurre le richieste economiche accettando un ingaggio in linea con la politica del club capitolino. Ancora qualche ora e il gallo tornerà a cantare, questa volta nella capitale.