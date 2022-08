Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Zakaria: il centrocampista può già lasciare Torino

Calciomercato Roma, Mourinho vuole un centrocampista

Allegri aspetta sempre i rinforzi per le prossime giornate visto prossima settimana ci sarà lo scontro diretto con la Roma. Visto il passaggio sfumato di Rabiot al Manchester United, la Juventus decidere di cedere sia Denis Zakaria che Rovella per far posto a Paredes.

Calciomercato, la Roma torna su Zakaria

E allora ecco che la Roma secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe tornare sul centrocampista ex M’Gladbach arrivato a gennaio anche se sul calciatore c’è anche il Borussia Dortmund. E nelle prossime ore Tiago Pinto chiuderà anche la questione legata a Belotti, che nelle prossime ore sbarcherà nella Capitale.