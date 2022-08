Fantacalcio, consigli per la seconda giornata di campionato

Al via la seconda giornata del fantacalcio, i consigli per la fantaformazione

Al via il secondo turno di campionato, torna il fantacalcio, di seguito i migliori 11 consigliati per i fantallenatori:

Top 11 seconda giornata Serie A 2022/2023

Perin

Bremer

Biraghi

Singo

Calhanoglu

Kvaratskhelia

Zaniolo

Barak

Berardi

Abraham

Deulofeu

Per il ruolo di portiere citazione particolare per Perin, il numero 1 bianconero ha sostituito nel migliore dei modi Sczesny risultando tra i migliori. Consigliato come portiere per la seconda giornata del fantacalcio.

Bremer, Singo e Biraghi in evidenza nel primo turno di campionato, nel ruolo di difensore da tenere in considerazione.

Come primo centrocampista schieriamo Calhanoglu; contro il Lecce non ha disputato la sua miglior gara con la maglia dell’Inter e proprio per questo ci si attende un riscatto davanti al proprio pubblico contro lo Spezia. In mezzo al campo optiamo per Kvaratskhelia. Sugli scudi anche il giallorosso Zaniolo. Difficile scegliere a centrocampo.

In attacco c’è l’imbarazzo della scelta, con Vlahovic e Lukaku punti fermi, e il solito Immobile usato sicuro e sicurezza di gol.