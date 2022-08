Inter-Spezia, probabili formazioni e dove vederla

Prima a San Siro per i nerazzurri di Inzaghi

Inter impegnata in casa contro lo Spezia, prima a San Siro per i nerazzurri di Inzaghi. In attacco confermata la LuLa con Lautaro Martinez e Lukaku pronti a trascinare i padroni di casa.

Inter Spezia le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. All. Gotti

Dove vederla in tv

La sfida è una delle tre che saranno trasmesse su DAZN e Sky per questa seconda giornata di Serie A.