Inter-Spezia, risultato, tabellino e highlights

L’Inter supera in scioltezza 3 a 0 lo Spezia e conquista l’intera posta in palio. Tre punti per la classifica che arrivano grazie alle reti messe a segno da Lautaro Martinez, bravo a concretizzare su assist di Lukaku, Calhanoglu e Correa. Una buona Inter contro un piccolo Spezia.

INTER-SPEZIA 3-0 Il Tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, De Vrij 7, A.Bastoni 6,5; Dumfries 7, Barella 6,5, Brozovic 6,5 (40’st Asllani), Calhanoglu 7,5 ( 30’st Gagliardini 6), Dimarco 6,5 ( 23’st Gosens 5,5); Lautaro Martinez 8 (30’st Correa 7), Lukaku 7 (23’st Dzeko 7).

A disp.: Cordaz, Onana, Bellanova, D’Ambrosio, Darmian, Agoumé. All. Inzaghi 7.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski 6; Caldara 6 (22’st Hristov 5,5), Kiwior 6, Nikolaou 6; Gyasi 5,5 (45’st Holm), Sala 5,5 (22’st Strelec 6), Bourabia 5, S.Bastoni 5,5 (34’st Kovalenko), Reca 5; Agudelo 5, Nzola 5.

A disp.: Zoet, Zovko, Ekdal, Podgoreanu, Capradossi, Ellertson, Maldini, Bertola, Baldé. All. Gotti 5,5.

Arbitro: Ghersini.

Marcatori: Lautaro (I) 35’pt; Calhanoglu (I) 12’st., Correa (I) 37’st.

