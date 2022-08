Juventus, clamoroso retroscena di mercato: sfuma il centrocampista brasiliano

Calciomercato Juventus, Allegri chiama Casemiro: la risposta del calciatore

Casemiro è stato sondato anche dalla Juventus. È questo il retroscena svelato quest’oggi da Il Corriere dello Sport.

Secondo quanto riportato dal quotidiano romano infatti, prima di accettare il trasferimento al Manchester United, il centrocampista brasiliano avrebbe avuto un contatto diretto con Massimiliano Allegri per provare a convincerlo a sposare il progetto tecnico bianconero visto che all’allenatore toscano serve proprio un giocatore di quelle caratteristiche, salvo poi tuffarsi su Paredes. Purtroppo però, la trattativa non è mai decollata visto che il club inglese ha acquisto il centrocampista ex Real Madrid per 70 milioni di euro.