Serie B: tre pareggi nei tre anticipi della 2^ giornata

La seconda giornata di Serie B inizia con tre pareggi

Tre anticipi in Serie B e tre pareggi, con il Benevento che riesce ad imporre lo 0-0 al Genoa dopo la sconfitta interna della prima giornata subita dal Cosenza.

A Marassi il Genoa subisce anche la brutta serata del VAR che non concede un clamoroso rigore causato da un atterramento di Portanova in area di rigore: l’arbitro decide di non conceder eil penalty. Nella ripresa il Genoa pressa ma ancora una volta è la VAR protagonista annullando una rete a Yeboah per fuorigioco.

Al Del Duca l’Ascoli passa in vantaggio su rigore, Gondo realizza la rete del vantaggio spiazzando Alfonso. Il vantaggio dei bianconeri dura solamente cinque minuti ed è Maistro l’ex di turno, a pareggiare grazie ad una gentile concessione della difesa bianconera. Infine pari al Curi, con il Parma che ha avuto le migliori occasioni, ma Gori è stato sempre attaneto.

I RISULTATI

Ascoli-Spal 1-1 21′ Gondo(r), 26′ Maistro

Genoa-Benevento 0-0

Perugia-Parma 0-0