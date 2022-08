Torino-Lazio, risultato, tabellino e highlights

Pareggio a reti bianche tra Torino e Lazio. Una partita simile ad una sfida a scacchi, le due formazioni si annullano e, complice un Immobile non lucido come al solito, non si fanno del male. Finisce 0 a 0, un punto ciascuno che fa classifica.

IL TABELLINO di Torino – Lazio

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 6,5, Buongiorno 7, Rodriguez 6,5; Singo 5, Ricci 6, Linetty 5,5 (27′ st Lukic 6), Aina 6 (27′ st Lazaro 6); Vlasic 5,5, Radonjic 6,5 (37′ st Seck sv); Sanabria 5 (27′ st Pellegri 6).

Allenatore: Juric 6,5

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Patric 6,5, Romagnoli 6, Marusic 6,5; Milinkovic-Savic 5,5 (37′ st Luis Alberto sv), Cataldi 5,5 (17′ st Marcos Antonio 5,5), Vecino 5,5 (17′ st Basic 6); Felipe Anderson 5 (26′ st Pedro 6), Immobile 5,5, Zaccagni 5,5 (37′ st Cancellieri sv).

Allenatore: Sarri 5,5

Arbitro: Piccinini

Marcatori:

Ammoniti: Cataldi (L), Marcos Antonio (L), Lazzari (L)

Espulsi: