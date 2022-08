De Rossi verso la panchina del Benevento

Il Benevento potrebbe presto esonerare Fabio Caserta. Il pareggio col Genoa potrebbe non bastare al tecnico per salvare la panchina. In corso contatti con Daniele De Rossi, l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale pronto a guidare i campani. De Rossi con molta probabilità firmerà nelle prossime ore e dirigerà l’allenamento in programma martedì prossimo.