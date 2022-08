Calciomercato Inter, Inzaghi ha le idee chiare ma i tifosi dicono no

#AcerbiNonLoVogliamo, questo l’hashtag dei tifosi dell’Inter

Simone Inzaghi attende il rinforzo per la difesa, il nome scelto dal tecnico dell’Inter è chiaro, Acerbi. I tifosi nerazzurri insorgono e dicono no, in trend l’hashtag #acerbinonlovogliamo, chiaro il riferimento al famoso Lazio-Milan, l’errore casuale o voluto (come accusano parte dei tifosi nerazzurri) commesso proprio da Acerbi nell’azione che portò al gol Tonali, con tanto di ghigno e scontro col compagno Marusic, non è stato ancora digerito dai tifosi interisti. Inzaghi chiama Acerbi, i tifosi dicono no. Come andrà a finire?